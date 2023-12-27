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Teknik direktör Fatih Terim: Ben buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Teknik direktör Fatih Terim: Ben buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim

Atina

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı.

Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden 'peki' dedim."

Hedef şampiyonluk

Yunanistan ligini yakından takip ettiğini kaydeden Terim, çok fazla zaman olmadığı için amacının bir an evvel antrenmana başlayarak eksiklikleri belirlemek olduğunu ifade etti.

Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos'un uzun zamandır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "Ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos'un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yunanistan'da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, "Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geri kalmayacağız. Bu puanı toplayan geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum ama onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Artı, hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yani yaptığımız işten mutluluk duyacağız. Keyif alacağız. Dışarıya da keyif vereceğiz."

"Suyun öbür tarafındayım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Atina'ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, "Suyun öbür tarafındayım. Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip iki ülkenin, birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum." şeklinde konuştu.

Terim, hem milli takım hem de Galatasaray'da çalıştığı sürede Yunanistan'a çok geldiğini ve Yunan takımlarıyla karşılaştığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk havasının sürmesinden yana olduğunu kaydetti.

Panathinaikos Basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman ile daha önce de İtalya'da aynı dönemlerde görev yaptıklarını hatırlatan Terim, bu kez de Yunanistan'da Panathinaikos çatısı altında görev yapmaları için "İki başarılı hoca gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

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