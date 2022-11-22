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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti ülkeye resmi tatil getirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi üzerine yarın ülkede resmi tatil ilan etti.

Ekrem Biçeroğlu   | 22.11.2022
Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti ülkeye resmi tatil getirdi Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA

Riyad

Karar, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Suudi Arabistan milli takımının Arjantin karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı, eğitim kurumlarının tüm kademeleri dahil olmak üzere özel ve resmi tüm sektörlerde çarşamba günü resmi tatil olması talimatı vermiştir." ifadesine yer verildi.

Muhammed bin Selman galibiyeti kutladı

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, milli takımın Arjantin galibiyetini kutladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Prens Suud bin Selman, Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, galibiyet sonrası kardeşi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile büyük sevinç yaşayarak birbirlerine sarıldıkları fotoğrafları yayınladı.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımın galibiyetini "olağanüstü bir performans ve tarihi bir zafer" olarak niteledi.

Arap dünyası sevince boğuldu

Arap ülkelerinden siyasi liderler Suudi Arabistan milli takımının galibiyeti sebebiyle tebrik mesajları yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum "Hak edilmiş bir zafer. Bizi mutlu eden, eğlendiren ve memnun eden Suudi milli takımını tebrik ediyoruz." mesajını paylaşırken, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Kazanan kardeş Suudi Arabistan halkına tebrikler" mesajını paylaşırken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Ürdün Veliaht Prensi Prens Hüseyin bin Abdullah da tebrik mesajları yayınlayanlar arasında yer aldı.

Arap dünyasının önde gelen sanatçılarından Amr Diyab ve Ahlam gibi bir çok ünlü isim de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

Maç heyecanı Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Mısır, Kuveyt ve Gazze Şeridi'nde de maçın ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı.

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