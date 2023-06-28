Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, kaleci Mendy'yi renklerine bağladı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.
İstanbul
Suudi ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea formasıyla 105 maça çıkan Mendy, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Senegal ile aynı yıl Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan deneyimli kaleci, UEFA ve FIFA tarafından yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.