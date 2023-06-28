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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, kaleci Mendy'yi renklerine bağladı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.

Yunus Kaymaz  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, kaleci Mendy'yi renklerine bağladı

İstanbul

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea formasıyla 105 maça çıkan Mendy, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Senegal ile aynı yıl Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan deneyimli kaleci, UEFA ve FIFA tarafından yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

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