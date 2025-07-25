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Ekonomi, Savunma sanayisi

Türk askeri araç teknolojisi Suudi Arabistan görevine hazırlanıyor

FNSS ve SAMI LAND arasında Suudi Arabistan'da Kara Sistemleri Endüstrisinin Yerelleştirilmesini Hedefleyen Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Göksel Yıldırım  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Türk askeri araç teknolojisi Suudi Arabistan görevine hazırlanıyor

Ankara

FNSS'den yapılan açıklamaya göre, SAMI Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Saud Al-Hudaib ve FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt'un imza attığı sözleşme töreni, Suudi Arabistan Krallığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün himayelerinde ve Suudi Arabistan Krallığı Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Ahmed bin Abdulaziz AlOhali'nin katılımıyla gerçekleşti.

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Anlaşma ile yüksek teknoloji içeren yeni nesil 8x8 zırhlı araçların Suudi Arabistan'nda yerel olarak üretilmesi ve bu yolla ülkenin 2030 Vizyonu'nun desteklenmesi amaçlanıyor.

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