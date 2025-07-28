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Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarına müdahale 3. gününde sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınları 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mustafa Bikeç, Cem Şan, Akif KARSLI, Sinan Doruk  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarına müdahale 3. gününde sürüyor

Bursa/Kahramanmaraş

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

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Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.


Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek veriyor.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.

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