Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır köyüne ziyarette bulunacak.
(Bursa/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gidecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.