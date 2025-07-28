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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır köyüne ziyarette bulunacak.

(Bursa/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gidecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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