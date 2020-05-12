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Spanoulis THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Olympiakos takımında oynamaya devam eden 37 yaşındaki basketbolcu, attığı 4 bin 239 sayı ile THY Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncu konumunda.

Fatih Erel   | 12.05.2020
Spanoulis THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

İstanbul

Yunanistan'ın Olympiakos basketbol takımının formasını giyen Vassilis Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Spanoulis'in; taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi'nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Spanoulis, son 10 yıl boyunca THY Avrupa Ligi'nde oynarken 2009/2010 sezonunda Panathinaikos ile, 2011-2012 ve 2012/2013 sezonlarında da Olympiakos ile toplamda 3 şampiyonluk yaşadı.

Olympiakos takımında oynamaya devam eden 37 yaşındaki basketbolcu, attığı 4 bin 239 sayı ile THY Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncu konumunda.

THY Avrupa Ligi'ndeki en yakın takipçisi 4 bin 152 sayı atan Juan Carlos Navarro ise, 2018 yılında basketbolu bıraktı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull, Bogdan Bogdanovic ve Nando De Colo olmuştu.

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