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Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının kadınlar 100 metre serbest yarışını son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem kazandı.

Muhammed Boztepe  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 100 metre serbest finalleri yapıldı.

Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, 52.16'lık derecesiyle altın, ABD'li Torri Huske 52.29'la gümüş ve Hong Konglu Siobhan Bernadette Haughey 52.33'le bronz madalya kazandı.

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