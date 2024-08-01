Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının kadınlar 100 metre serbest yarışını son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem kazandı.
Paris
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, 52.16'lık derecesiyle altın, ABD'li Torri Huske 52.29'la gümüş ve Hong Konglu Siobhan Bernadette Haughey 52.33'le bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.