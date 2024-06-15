Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız.
logo
Dünyadan Spor, EURO 2024

Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

STUTTGART

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya'dan Donatas Rumsas olacak.

Elemelerde de karşılaştılar

EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.

İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

Slovenya ilk peşinde

Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayacak.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve grup aşamasını geçemedi.

İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı.

Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

Muhtemel ilk 11

Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Gıda beslenme beyanlarına yeni düzenleme geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor

Benzer haberler

Futbol takımlarının yaz kampında tercihi Erciyes

Futbol takımlarının yaz kampında tercihi Erciyes

UEFA, 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin'in takıma güveni tam

Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Son finalist İngiltere, EURO 2024'te Sırbistan karşısında

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te Sırbistan karşısında
Hollanda, Polonya'ya 45 yıldır kaybetmiyor

Hollanda, Polonya'ya 45 yıldır kaybetmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet