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Orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Benim" kampanyası bu yıl 9 Mayıs'ta düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında 9 Mayıs'ta 81 ilde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mert Davut  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Benim" kampanyası bu yıl 9 Mayıs'ta düzenlenecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanya orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda "yeşil vatan"ın çevresel atıklarla kirletilmesinin önüne geçilmesi konusunda bilinç oluşturulması amacıyla geçen yıl başlatıldı.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün artıyor ve bu nedenle önleyici stratejiler geliştirilmesi önem taşıyor. Son 10 yılın yangın istatistiklerine göre orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı meydana geliyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yangınların önlenmesine ve sayılarının düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik veriliyor.

Bu çerçevede geçen yıl ilki düzenlenen "Orman Benim" kampanyası, 9 Mayıs'ta 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında, orman alanları ve çevresindeki yerlerde çalı ve benzeri yanıcı maddeler temizlenecek, yangına sebebiyet verebilecek çöpler 7'den 70'e her yaştaki gönüllüler tarafından toplanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kampanya kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecek programa katılacak.

Çöpler bu yıl da geri dönüşüme yollanacak

Kampanya kapsamında geçen yıl ülke genelindeki ormanlık alanlardan toplanan 313 ton çöp geri dönüşüme gönderilmişti.

Bu yıl da yoğun ilgi beklenen kampanya süresince toplanacak çöpler, geri dönüşüme yollanacak.

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