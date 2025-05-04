Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzon
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.
Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.
Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.
Kasımpaşa, ligde 11. sırada
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 golle karşılık verdi.
Trabzonspor, İstanbul'daki 15 maçın 6'sını kazandı
Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 5 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.
Trabzonspor dış sahada 27 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
Son 5 lig maçında Kasımpaşa üstün
İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı.
Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken 2 maç eşitlikle 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.