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Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Selçuk Buğra Gökalp  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu Fotoğraf: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AA

Ankara

Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.204 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Son şampiyon Verstappen'in 0.065 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.067 saniye gerisinde İtalyan Kimi Antonelli (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.


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Miami Grand Prix'si bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

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