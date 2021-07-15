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Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.07.2021
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Ankara

Türk temsilcisinin rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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