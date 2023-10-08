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Sezon şampiyonu Verstappen, F1 Katar Grand Prix'sini kazandı

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, F1 Katar Grand Prix'sinden de zaferle ayrıldı.

Fatih Erel  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Sezon şampiyonu Verstappen, F1 Katar Grand Prix'sini kazandı Fotoğraf: Ayman Yaqoob/AA

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen 57 turluk yarışı Verstappen, ilk sırada tamamladı.

McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracındaki yakıt sisteminde oluşan bir sorun nedeniyle Katar GP'de yarışamadı.

Mercedes pilotları, George Russell ve Lewis Hamilton, yarışın birinci turundaki ilk virajda araçlarının birbirine temasıyla yaşadıkları kaza sonrası yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Kaza hakkında Hamilton, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Tekrarını izledim ve yüzde yüz benim hatamdı ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ekibimden ve George'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Verstappen, Katar'da dün yapılan sprint yarışında aldığı puanlarla bugünkü Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaşmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti.

Organizasyonda, şampiyon Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Şampiyonanın 19. yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Ekim'de düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 224

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 153

Takımlar

1. Red Bull: 657

2. Mercedes: 326

3. Ferrari: 298

4. Aston Martin: 230

5. McLaren: 219

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