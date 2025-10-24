Dolar
42.06
Euro
48.94
Altın
4,089.61
ETH/USDT
3,971.50
BTC/USDT
111,245.00
BIST 100
10,739.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Yunus Kaymaz  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Londra

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava başladı
e-Tebligatlar e-Devlet Kapısı ile tek ekranda toplandı
Emine Erdoğan'dan Körfez ülkeleri ziyaretine ilişkin paylaşım
Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Meksika'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1'de sıradaki durak ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet