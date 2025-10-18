Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,856.00
BTC/USDT
106,523.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, kaybolanların sayısının ise 48'e yükseldiği belirtildi.

Sinan Doğan  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Bogota

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Bursa'daki su sorununa ilişkin açıklama

Benzer haberler

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu
ABD'de Meksika sınırından yasa dışı geçişler 1970'lerden bu yana en düşük seviyede

ABD'de Meksika sınırından yasa dışı geçişler 1970'lerden bu yana en düşük seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet