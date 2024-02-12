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Serie A'daki takım sayısının 18'e düşürülmesi teklifi reddedildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) bazı kulüplerin, takım sayısının 18'e düşürülmesi yönündeki teklifi kabul edilmedi.

Abdulkadir Karakaya  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Serie A'daki takım sayısının 18'e düşürülmesi teklifi reddedildi

İstanbul

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda lige 20 takımla devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus, Inter, Milan ve Roma'nın takım sayısının azaltılması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Serie A'da daha önce 18 olan takım sayısı, 2004-2005 sezonundan itibaren 20'ye yükseltilmişti.

Ligde yeni bir format değişikliği yapılabilmesi için 14 kulübün onayının alınması gerekiyor.

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