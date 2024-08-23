Dolar
34.00
Euro
37.81
Altın
2,499.77
ETH/USDT
2,668.10
BTC/USDT
61,130.00
BIST 100
9,811.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Düver hızlı tren şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor

A Milli Futbol Takım'nın eski oyuncularından olan bir dönemin yıldız ismi Sercan Yıldırım, bıraktığı futbolculuk kariyerini teknik adam olarak devam ettirmek istiyor.

Sergen Sezgin  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursaspor ve Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 34 yaşındaki Sercan Yıldırım, katıldığı yarışma programıyla daha geniş kitlelerce tanınsa da en büyük tutkusu olan futboldan kopmadı.

Bursa'da sahibi olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adına kurduğu futbol akademisinde hem erkek hem kadın kategorilerinde futbolcu yetiştirmeye devam eden Yıldırım, İngiltere ile Almanya'da alacağı eğitimlerin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı hedefliyor.

Sercan Yıldırım, AA muhabirine, Bursaspor'a ve Türk futboluna yeni yetenekler yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Teknik direktörlük hayalinin peşinden gittiğini belirten Yıldırım, "Yurt dışında hem staj anlamında hem de eğitimler anlamında ciddi çalışmalarım olacak. İngiltere ve Almanya'da eğitim almayı planlıyorum." dedi.

Yıldırım, teknik adamlık kariyerine yavaş yavaş geçmeyi istediğini, bu nedenle eğitimlere büyük önem verdiğini dile getirdi.

Hedeflerine değinen Yıldırım, "Henüz lisans almamama rağmen şu anda teklifler geliyor. Önce kulübümde kendimi geliştirip görmek istedim. Yurt dışında eğitimler görüp, antrenörlük konusunda buraya dolu bir şekilde gelirsem, daha başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tekrar Bursaspor'da tarihe geçen hikayeler yazmayı hedefliyorum"

Sercan Yıldırım, teknik direktörlükteki hedeflerinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Futbolculuk kariyerinde özellikle Bursaspor'da tarihe geçmiş olaylar yaşadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekrar Bursaspor'da tarihe geçen hikayeler yazmayı hedefliyorum. Bursa'da neden başka şampiyonluklar yaşanmasın. Şu anki konumu gerçekten de üzücü. Fakat bu sene gerçekten de Sayın Başkan'ımız Enes Çelik'e büyük saygı duyuyorum. Büyük bir iş başardı bence. Bursaspor ait olduğu yere, Süper Lig'e inşallah geri dönecektir. Süper Lig'de tabii mücadele ederken inşallah beraber çalışma fırsatı da yakalayabiliriz. Bu konuda hedeflerim yüksek. İnşallah bunu başarabilecek kapasiteye sahip olup, yoluma devam ederim."

Bursaspor'un önemli başarılar elde ettiği kadrolarda yer almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Sercan Yıldırım, "Yarışmaya gittiğimde de 'Bursaspor.' dedim. Yurt dışında milli takıma gittiğimde de Bursaspor'un armasını gururlu bir şekilde taşıdım. Bu yüzden Bursaspor'la hedefim çok yüksek. Şu anda 3. Lig'de olabilir fakat 3 ya da 4 sene içinde Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. O enerjiyi de görüyorum. Camia ve şehir kenetlenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma programıyla hayatına başka bir sayfa açtı

Eski milli futbolcu, adrenalini ve sahneye çıkmayı sevdiğini, bundan dolayı yarışma programına katıldığını belirtti.

Hayatının büyük ölçüde bu yarışmayla değiştiğini anlatan Yıldırım, "Acun Ilıcalı'nın bu konuda ikna yeteneği çok kuvvetli olduğu için yarışma programına 3 kere katıldım ve 3'ünde de çok ayrı hikayeler yazdım. İnsanlar beni daha yakından tanıma fırsat buldu. O heyecanı seviyorum. O sahneyi seviyorum ki başarılı da oldum. Gerçekten de orası bana çok şey kattı. Futboldan tanımayan, yani futbolu bilmeyen insanlar da beni tanımış oldu." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GSS'lilerden belirlenen oranın üzerinde ilave ücret alanlara ceza
Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
İstanbul'da trafik denetimindeki kazada şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor

Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı
TFF'de başkan vekilleri belli oldu

TFF'de başkan vekilleri belli oldu
Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet