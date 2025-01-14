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Schalke 04, Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Mutlu Demirtaştan  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Schalke 04, Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı

İstanbul

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

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