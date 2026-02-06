Dolar
logo
Spor, Dünyadan Spor

Sarıkamış'ta Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini kayak yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 faaliyet programında yer alan Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini U8 ve Büyükler 1. Etap Kayak Yarışları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.

Hüseyin Demirci  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Sarıkamış'ta Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini kayak yarışları başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirc/AA

Kars

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, 16 ilden 94 sporcu katılıyor.

Sarıçam ormanları arasındaki pistte derece yapabilmek için mücadele eden sporculardan başarılı olanlar, 2. etap yarışları sonrasında milli takıma seçilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine, çok güzel bir atmosferde yarışların başladığını belirterek, "Kayak Federasyonu 2025-2026 faaliyet programında yer alan 1. etap Alp Disiplini U8 ve büyükler yarışları bugün itibarıyla Sarıkamış'ta başladı. Bundan sonraki aşamada sporcular, 2. etap yarışlarına katılım sağlayacaktır." dedi.

Sporculardan Burak Kaya da pistin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ın atmosferi çok güzel, mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Milli takıma girmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

