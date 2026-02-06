Dolar
Gündem

İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı

Geçen yılı kurak geçiren ve barajlarındaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen İzmir, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren metrekareye ortalama 106,4 kilogram yağış aldı.

Mustafa Güngör  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kent genelinde ay başından bu yana etkili olan yağışlar, pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayarak gece boyunca süren yağış, kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı, özellikle Menderes ilçesinde çok sayıda sera zarar gördü. Bazı seralarda çökme meydana geldi, çamur tabakası oluştu.

Gece boyunca seralardaki suyu tahliye etmeye çalışan üreticiler, sabah saatlerinden itibaren seralara gelerek ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte dün en fazla yağış metrekareye 131,8 kilogramla Çileme Mahallesi'ne düştü. Ödemiş ilçesine bağlı Demirdere Mahallesi'nde metrekareye 93,7 kilogram, Bozdağ Kayak Merkezi'nde ise 93,6 kilogram yağış kaydedildi.

Şubat ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması 100,9 kilogram olan İzmir'de, pazartesi gününden itibaren ortalama metrekareye 106,4 kilogram yağış düşerek ayın ortalaması 6 günde aşılmış oldu.

Sera üreticileri yaralarını sarmaya çalışıyor

Öte yandan su baskınlarının yoğun yaşandığı Çileme Mahallesi'nde seraları zarar gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hasarları onarmaya çalıştı.

Bölgede sera işleten Ömer Yeğen, AA muhabirine, dün akşam etkisini artıran yağışın ardından yamaçlardan akan suların seralarını bastığını söyledi.

Önlem almaya çalıştıklarını ancak su baskınına engel olamadıklarını aktaran Yeğen, "Ben dün seraya marul dikmiştim. Bazı arkadaşların da ürünlerinde zararlar var. Dün su nedeniyle seraya gelemedim. Böyle bir şey görmedim ben. Çileme'de suyun girmediği sera yoktur. Herkesin serasına geldi. Mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.

Mahallede yaşayan ve serasının bir bölümü yıkılan Aydın Koç da hayatı boyunca böyle bir yağış görmediğini ifade etti.

Yağmuru uzun zamandır beklediklerini anlatan Koç, "Yağmurdan sıkıntımız yok. Benim seramın bir kısmı yıkıldı. Ürünlerimiz su altında kaldı. Marullar büyüme aşamasındaydı. Mahsul zarar görecek. Çukur bölgelerde seracıların çoğunda zarar var. Bazı arkadaşların da seraları yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.

Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.

Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini belirtti
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
