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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

'Samurai Blue' Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

Japonya Ulusal Futbol Takımı'nın "Samurai Blue", 2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkışı Japonlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.12.2022
'Samurai Blue' Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

Tokyo

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında "Samurai Blue" ekibi, İspanya ile karşılaştı.

Rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Japonya, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı.

Grup aşamasında Almanya sonrası İspanya'yı da mağlup eden Asya temsilcisi, böylelikle ismini üst tur aşamasına yazdırdı.

Koleksiyonlarında "Dünya Kupası" bulunduran her iki takımı yenerek tur biletini kapan Japonya Ulusal Futbol Takımı, halkına büyük sevinç yaşattı.

"Samurai Blue" (Samuray Mavisi) takımının Katar'da oynadığı karşılaşma, Japonya saati ile sabah 06.00'ya doğru sona erdi.

Maçın ardından Tokyo'da ulusal bayrakları ve "Samurai Blue" formaları ile ünlü Şibuya Kavşağı'na kavşağa koşan gencinden yaşlısına birçok Japon futbolsever, birbirlerine sarıldı.

Sevinç gözyaşlarına hakim olamayan Japon vatandaşları, ulusal dilde "Japonya" anlamına gelen "Nippon, Nippon" tezahüratlarında bulundu.

Geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alan kent polisi, kavşak çevresinde hem futbolseverlerin sevinci tatmasını hem de araç trafiğinin akışını sağladı.



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