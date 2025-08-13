Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica ile play-off turunda karşılaşacak.
Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)
Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)
Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)
Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandı
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)
Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)