Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,631.70
Altın
1,460.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.

Berad Büyük   | 08.11.2019
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Genç oyuncu, takımının Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.

Oylamada, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi kabusa döndü

Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda

Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı

Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı
Barcelona sahasında golsüz berabere kaldı

Barcelona sahasında golsüz berabere kaldı
Terim, Real Madrid karşısında 'kaybetmekten korkmayan bir takım' istiyor

Terim, Real Madrid karşısında 'kaybetmekten korkmayan bir takım' istiyor