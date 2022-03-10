Dolar
14.67
Euro
16.24
Altın
1,991.84
ETH/USDT
2,721.00
BTC/USDT
41,999.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 10.03.2022
Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.

PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.

34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Manchester City'ye ilk maçtaki farklı skor yetti

Geçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı

La Liga lideri Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'yu yendi

La Liga lideri Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'yu yendi
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde