Spor, Futbol

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmada gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ligde ikinci haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)

