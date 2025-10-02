Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmada gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.
Ligde ikinci haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)
Orta saha: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.