Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.11
ETH/USDT
2,664.00
BTC/USDT
61,124.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak

İstanbul

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RAMS Başakşehir geçtiğimiz sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise topladığı 50 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık
MİT'in yönettiği takas operasyonunu ABD Başkanı Biden canlı takip etti
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak

Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı

Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendi

Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendi
Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet