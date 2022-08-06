Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.
İstanbul
Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.