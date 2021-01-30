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Premier Lig'deki Arsenal-Manchester United maçı golsüz bitti

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı. Böylelikle Manchester United, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.01.2021
Premier Lig'deki Arsenal-Manchester United maçı golsüz bitti

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Son 6 haftadaki performansıyla 9. sıraya kadar tırmanan Arsenal, puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United'ı konuk etti.

Maçta gol sesi çıkmadı ve Manchester United, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.

Manchester United, puanını 41'e, Arsenal ise 31'e yükseltti.

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