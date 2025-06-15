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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı Fotoğraf: Samah Zidan/AA

Ankara

Organizasyonun açılış maçı Miami'de oynandı ve A Grubu'nda Mısır ekibi Al Ahly ile ABD kulübü Inter Miami, Hard Rock Stadı'ndaki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

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Günün diğer karşılaşmalarında C Grubu'nda Bayern Münih ile Auckland, Cincinnati'de karşılaşacak. B Grubu'nda ise PSG ile Atletico Madrid, Los Angeles'te karşı karşıya gelecek.

6 Konfederasyondan 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip son 16 turuna çıkacak.

Eleme usulüyle oynanan final turlarının ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli olacak.

Gruplar

Karşılaşmaların Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde oynanacağı Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)


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