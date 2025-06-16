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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllığına yeniden anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.

Fikret Delal  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllığına yeniden anlaştı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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