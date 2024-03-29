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Premier Lig'de top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni düzenleme

İngiltere Premier Lig yönetimi, saha kenarındaki görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesini yasakladı.

Yunus Kaymaz  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Premier Lig'de top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni düzenleme

İstanbul

Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla zaman zaman yaşanan gerilimi önlemek ve ev sahibi takımın avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, maçlarda oyunu hızlandırmak adına sahanın etrafına, her iki tarafta yedişer olmak üzere toplam 14 top yerleştirilecek. Futbolcular saha kenarındaki görevli çocuklar yerine topu konilerden alacak. Görevli çocuklar ise saha dışına çıkan topları boş konilere koyacak.

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