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Premier Lig'de Manchester City, sezona 3-0'lık Burnley galibiyetiyle başladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Premier Lig'de Manchester City, sezona 3-0'lık Burnley galibiyetiyle başladı

İstanbul

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

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