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İngiltere Federasyon Kupası'nı Manchester City'i 1-0 yenen Crystal Palace kazandı

İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace kazandı.

Fatih Erel  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İngiltere Federasyon Kupası'nı Manchester City'i 1-0 yenen Crystal Palace kazandı

İstanbul

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçının tek golü 16. dakikada Eberechi Eze'den geldi.

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Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

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