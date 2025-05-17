İngiltere Federasyon Kupası'nı Manchester City'i 1-0 yenen Crystal Palace kazandı
İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace kazandı.
İstanbul
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçının tek golü 16. dakikada Eberechi Eze'den geldi.
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Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.