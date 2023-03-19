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Premier Lig lideri Arsenal peş peşe 6. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Arsenal, Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Premier Lig lideri Arsenal peş peşe 6. galibiyetini aldı

Ankara

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, puan tablosunun ortalarında yer alan Crystal Palace'ı ağırladı.

Arsenal, Martinelli'nin 28, Saka'nın 43 ve 74, Xhaka'nın 55. dakikadaki golleriyle ligde art arda 6. galibiyetini aldı.

Puanını 69'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City (bir maçı eksik) ile arasındaki farkı 8 puana yükseltti.

Crystal Palace ise 27 puanla 12. sırada yer aldı.

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