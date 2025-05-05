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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kuruluna katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle toplantı yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla devam edilecek.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

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