Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kuruluna katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle toplantı yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla sona erecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla devam edilecek.
(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.