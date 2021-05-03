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Premier Lig, ayrılıkçı turnuva girişimlerine karşı tedbir alıyor

İngiltere Premier Lig yönetimi, Avrupa Süper Ligi benzeri ayrılıkçı turnuva girişimlerine karşı alacağı önlemleri duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.05.2021
Premier Lig, ayrılıkçı turnuva girişimlerine karşı tedbir alıyor

Ankara

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, tedbirlerle gelecekteki benzer tehditleri durdurmanın hedeflendiği belirtildi.

Buna göre açık rekabet ilkelerini sağlamak için ek kurallar ve düzenlemeler konulacak.

Tüm kulüp sahipleri, kendilerini Premier Lig'in temel prensiplerine bağlı kılan yeni bir sözleşme imzalayacak. Kuralları ihlal eden kulüplere, önemli yaptırımlar uygulanacak.

Açıklamada ayrıca İngiliz devleti ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile beraber futbol piramidini, sportif liyakat ilkelerini ve futbol camiasının bütünlüğünü korumayı amaçlayan mevzuat üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

İngiliz futbolunun geleceği için devlet ve FA'nın yanı sıra UEFA, İngiltere Futbol Ligi (EFL), İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve taraftar gruplarıyla ortak hareket edileceği de kaydedildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.

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