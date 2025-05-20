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Postecoglou: Büyük maçlar söz konusu olduğunda daha önce ne yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Manchester United ile yapacağı maçın önemine değinerek, "Belki ligde biraz farklıdır ama büyük ve önemli bir finalde her şey o gün kararlaştırılır." dedi.

Emre Aşıkçı  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Postecoglou: Büyük maçlar söz konusu olduğunda daha önce ne yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum

İstanbul

Final maçının oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Postecoglou, rakipleriyle bu sezon yaptıkları 3 resmi maçı kazanmalarının şu an için önemli olmadığını söyledi.

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Görevinin oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak olduğunu aktaran Postecoglou "Büyük maçlar söz konusu olduğunda daha önce herhangi bir rakibe karşı ne yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum. Belki ligde biraz farklıdır ama büyük ve önemli bir finalde her şey o gün kararlaştırılır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, bir hedefinin de takımı gençleştirmek olduğunu belirterek "Yarın böylesine büyük bir maç varken, en azından bana verilen asıl görevi yani kulübe kupalar kazandırma hedefini yerine getirme fırsatım olacak." diye konuştu.

Ange Postecoglou, Avrupa Ligi'nde şampiyon olmaları halinde görevinden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruyu, "Hayır, buradaki işimin bittiğini düşünmüyorum. Bence bir kupa bunu hızlandırır ve hala yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Futbolcuları Lucas Bergvall'ın sakatlığından dolayı finalde forma giyemeyeceğini belirten Postecoglou, final maçının sonucuna göre "Kahraman ya da soytarı" olacağı yönünde çıkan haberle ilgili, "Yarın ne olursa olsun, ben bir soytarı değilim ve asla olmayacağım." dedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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