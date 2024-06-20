Portekiz, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
BIELEFELD
Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenmanda yer aldı.
İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Portekiz, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Türkiye karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.