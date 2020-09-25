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Paris Saint-Germain, Mersin'de futbol akademisi açtı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Mersin'de futbol akademisi açtı. Takımın altyapısına oyuncu kazandırmayı hedefleyen 10'uncu akademi, Yenişehir ilçesinde çalışmalara başladı.

Sezgin Pancar   | 25.09.2020
Paris Saint-Germain, Mersin'de futbol akademisi açtı

Mersin

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Mersin'de futbol akademisi açtı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, takımın altyapısına oyuncu kazandırmayı hedefleyen 10'uncu akademi, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Spor Tesisleri’nde çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSG Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, akademinin, dünyada 18 binden fazla öğrencisi bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de de kısa zamanda sporcu sayısının 900'lere ulaştığını bildiren Uğurlu, "Bu güzel kentin futbol potansiyelinin farkındayız ve bunu değerlendireceğiz. Orta vadede hedefimiz 20 ilde 30 lokasyona erişmek." ifadesini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de dünyanın en büyük kulüplerinden birinin altyapısına ilçede ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

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