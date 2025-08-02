Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,500.20
BTC/USDT
113,404.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun’da “İhracat Seferberliği Zirvesi”nde konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Mersin'de çevre duyarlılığı oluşturan Aras, yaşıtlarıyla ağaçlık alanı temizledi

Mersin'de sosyal medya hesabından başlattığı "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyasıyla binlerce kişiye ulaşan 11 yaşındaki Aras Kayretli, çocuklarla ağaçlık alanda temizlik yaptı.

Serkan Avci  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Mersin'de çevre duyarlılığı oluşturan Aras, yaşıtlarıyla ağaçlık alanı temizledi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Mezitli ilçesinde yaşayan ve çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası adı altında hesabında paylaşarak 500 binden fazla takipçiye ulaşan Kayretli, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize etti.

Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda buluşan çocuklar, Kayretli ile çevre temizliği yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ailelerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, ağaçlık alandaki atıkları toplayıp çöp kutularına attı.

Aras Kayretli, gazetecilere, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtığını söyledi.

Güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kayretli, "Bugün arkadaşlarımla çevremizi temizledik. Onlara çevremizin daha çok temiz tutulması gerektiğini göstermeye çalıştık." dedi.

Anne Gizdaş da doğanın korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamaya çalıştık. Bugün maalesef ölü caretta caretta yavruları gördük. Bu durum karşısında çok üzüldük. Çocuklar da etkilendi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı
Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı
Vatandaşlar "Yeşil Vatan için biz de hazırız" mesajıyla CİMER'e başvurdu

Benzer haberler

Mersin'de çevre duyarlılığı oluşturan Aras, yaşıtlarıyla ağaçlık alanı temizledi

Mersin'de çevre duyarlılığı oluşturan Aras, yaşıtlarıyla ağaçlık alanı temizledi

Mersinli 11 yaşındaki Aras'ın çevre duyarlılığı binlerce kişiye ulaştı

Avustralya, 16 yaşından küçüklerin YouTube hesabı oluşturmasını yasaklıyor

Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi

Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı
Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet