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Paris Olimpiyatları'nda açılış törenine karekod ile girilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.

Esra Taşkın  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Paris Olimpiyatları'nda açılış törenine karekod ile girilecek

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye girmek isteyenler, 10 Mayıs itibarıyla İçişleri Bakanlığının erişime açacağı platforma kayıt yaptırabilecek.

Gerekli güvenlik taramaları yapıldıktan sonra kayıt yaptıranlara, törenin yapıldığı bölgeye erişebilmek için okutmaları gereken bir karekod gönderilecek.

Bölge sakinleri için de geçerli olacak bu karekod uygulaması, törenden 1 hafta önce başlayacak.

Başkentten geçen Seine Nehri etrafında yapılacak tören nedeniyle yaklaşık 15 metro durağı bu süreç içinde kapalı kalacak.

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