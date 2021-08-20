Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 74'e çıktı
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, haftaya başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 16 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Böylece, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 74'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo 2020 Olimpiyatlarına akredite olanlardan da toplam 544 kişi virüse yakalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.