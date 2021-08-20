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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 74'e çıktı

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.08.2021
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 74'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, haftaya başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 16 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 74'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo 2020 Olimpiyatlarına akredite olanlardan da toplam 544 kişi virüse yakalanmıştı.

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