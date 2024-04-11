Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.
Atina
Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.
Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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