Yunan besteci Mikis Theodorakis, doğumunun 100. yılında İstanbul'da anıldı
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in doğumunun 100. yılı anısına "Theodorakis'in müziği: İki halk, bir melodi" etkinliği düzenlendi.
İstanbul
Başkonsoloslukta düzenlenen etkinliğe, Müzikolog ve Müzik Dostları Derneği Direktörü Alexandros Charkiolakis, müzikolog Valia Vraka ile yayıncı ve Minoa'nın ortak kurucusu Nazım Tokuz katıldı.
Burada açılış konuşması yapan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Theodorakis'in eşsiz bir başarıya imza attığını belirterek “(Theodorakis) Müziği aracılığıyla sadece Yunan halkını değil, özgürlük, adalet ve haysiyet için mücadele eden tüm insanları temsil etti." dedi.
Koutras, Theodorakis'in sanatın ve özellikle müziğin, tarih veya politikanın sıklıkla ayrılık yarattığı yerlerde birleştirici bir rol oynayabileceğine sarsılmaz bir şekilde inanarak bir "köprü kurucu" olduğunu dile getirdi.
Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliğinin önemine dikkati çeken Başkonsolos, "Ortak anılar, kültürel zenginlik ve müzik geleneğini paylaşıyoruz. Bunlar, dostluk ve karşılıklı saygı ilişkilerini inşa edebileceğimiz temeli oluşturur." ifadelerini kullandı.
Başkonsolos Koutras'ın hitabının ardından, etkinliğin ilk bölümünde, önde gelen Yunan ve Türk kültür temsilcileri, Yunan bestecinin eserleri hakkında konuştu.
Müzikolog ve Müzik Dostları Derneği Direktörü Charkiolakis, Theodorakis'in eserlerinin ulusal ve küresel düzeydeki önemine dikkati çekti.
Müzikolog Vraka da bestecinin 1997'de “Müzik Dostları Derneği”ne bağışladığı arşivi ve 2005'ten itibaren bu arşivin dijitalleştirilmesine değinerek, arşivin geniş bir yelpazede eğitim ve kültür uygulamalarında kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.
Yayıncı Tokuz ise Theodorakis ile ortak arkadaşları olan Asterios Koutoulas’ın Minoa Kitabevi’nden yakın zamanda Türkçe yayınlanan "Hücrelerden Konser Salonlarına: Theodorakis’e sormak" kitabı hakkında konuştu.
Sanatçı Zülfü Livaneli de gönderdiği video mesajda, Theodorakis ile dostluklarını, işbirliklerini ve müziğin iki halkın ortak kültürel dili olarak taşıdığı önemi vurguladı.
Etkinliğin ikinci bölümünde, Theodorakis'in Yunanistan ve yurt dışında eserlerini devam ettirmesi için genç nesilden bizzat kendisinin seçtiği ve uzun süredir birlikte çalıştığı sanatçı Betty Harlafti, bestecinin Yunanca ve diğer dillerde yazdığı sevilen şarkılarını seslendirdi.