Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın İspanya'da düzenlenecek 10. ayağında piste çıkacak.
Ankara
2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonunun şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan, Barselona kentindeki Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak yarışlar için direksiyon başına geçecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Schumacher CLRT takımı adına yarışacak Ayhancan, Hollandalı pilot Larry ten Voorde ve Fransız pilot Alessandro Ghiretti ile üç saat sürecek dayanıklılık mücadelesi verecek.
Takımlar, hız, strateji ve dayanıklılığı bir araya getirerek sezonun kapanış yarışında en yüksek puanları toplamak için yarışacak.
Hafta sonu programı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.00’da antrenman seansı, TSİ 15.35’te ön eleme turlarıyla başlayacak. 12 Ekim Pazar günü ise TSİ 11.25’te sıralama turları, ardından TSİ 16.00’da ana yarış yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.