Dünyadan Spor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın İspanya'da düzenlenecek 10. ayağında piste çıkacak.

Çağlanur Tuncel  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak

Ankara

2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonunun şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan, Barselona kentindeki Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak yarışlar için direksiyon başına geçecek.

Schumacher CLRT takımı adına yarışacak Ayhancan, Hollandalı pilot Larry ten Voorde ve Fransız pilot Alessandro Ghiretti ile üç saat sürecek dayanıklılık mücadelesi verecek.

Takımlar, hız, strateji ve dayanıklılığı bir araya getirerek sezonun kapanış yarışında en yüksek puanları toplamak için yarışacak.

Hafta sonu programı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.00’da antrenman seansı, TSİ 15.35’te ön eleme turlarıyla başlayacak. 12 Ekim Pazar günü ise TSİ 11.25’te sıralama turları, ardından TSİ 16.00’da ana yarış yapılacak.

