Ayhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası'nda yarışacak
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Çin'in ev sahipliği yapacağı FIA GT Dünya Kupası'nda piste çıkacak.
Ankara
2025 sezonunda Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarın başlayacak FIA GT Dünya Kupası'nda direksiyon başına geçecek.
Macau Pisti'nde gerçekleştirilecek ve 16 Kasım'da sona erecek organizasyonda 11 numaralı Schumacher CLRT aracıyla yarışacak Ayhancan Güven, Porsche fabrika pilotu olarak Türkiye’yi temsil edecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Milli sporcu, yarın TSİ 07.05'te yapılacak ilk antrenmanın ardından TSİ 10.05'te ikinci antrenmana çıkacak.
Kupada 14 Kasım Cuma günü TSİ 10.40’da sıralama turları başlayacak. 15 Kasım Cumartesi günü TSİ 09.35’te koşulacak sıralama yarışı ise 16 Kasım Pazar günü TSİ 07.35’te başlayacak ana yarışın grid sıralamasını belirleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.