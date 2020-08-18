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Olympique Lyon, Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı

Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.08.2020
Olympique Lyon, Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.

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