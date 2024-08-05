Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi altın madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.
İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, 1 saat 24 dakika süren mücadelede, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider'i 2-1 yenerek altın madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.