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Nijeryalı oyuncu Lookman, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Adam Abu-bashal  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Nijeryalı oyuncu Lookman, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

Abuja

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.

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